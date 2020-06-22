شكرا لقرائتكم خبر عن السد القطري يتحرك للتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك نادي السد القطري من أجل التعاقد مع نجم المنتخب الإسباني ونادي فياريال سانتي كازورلا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناء على رغبة زميله السابق تشافي هيرنانديز.
ويتولى تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، القيادة الفنية للفريق القطري، فيما يرغب في العمل مجددًا مع زميله السابق «كازورلا» الذي من المنتظر أن يصبح لاعبًا حرًا مع نهاية الموسم الجاري.
وشارك «كازورلا»، صاحب الـ 35 عامًا، في 27 مباراة هذا الموسم بقميص الغواصات الصفراء بجميع البطولات، استطاع خلالها تسجيل 8 أهداف.
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