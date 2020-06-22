شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام سوسيداد × ريال مدريد: «الملكي» يعود للصدارة.. ورقم قياسي لـ«راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق ريال مدريد انتصارًا غاليًا خارج قواعده على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني «لاليجا».

وقفز ريال مدريد إلى قمة الترتيب للمرة الأولى منذ استئناف الموسم، وبأفضلية المواجهات المباشرة، بعد تعادله في رصيد النقاط مع برشلونة برصيد 65 نقطة لكل فريق.

وفشل ريال سوسيداد في تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي، ليتراجع النادي الباسكي في سباق مراكز دوري الأبطال إلى المركز السادس برصيد 47 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن إشبيلية (الرابع)، وذلك بعد أن كان الفريق في المركز الرابع عند استئناف الموسم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن ريال مدريد افتتح التسجيل بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء احتسبت للبرازيلي فينيسيوس جونيور، وترجمها القائد سيرجيو راموس في شباك أصحاب الأرض.

ونجح راموس في تسجيل هدفه رقم 68 في لاليجا ليتجاوز رقم رونالد كومان – مدافع برشلونة الشهير ومدرب المنتخب الهولندي الحالي – وأصبح أفضل هداف على مستوى المدافعين في تاريخ لاليجا.

وسجل كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد ليعزز من تقدم فريقه، وهو الهدف الذي ثبت لاحقًا أنه هدف الفوز وهدف النقاط الـ3 بعد أن قلص ميكيل ميرينو الفارق إلى هدف مع تسجيله هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقائق الـ10 الأخيرة من المباراة.

ورفع بنزيما سجله التهديفي في لاليجا هذا الموسم إلى 17 هدفًا، معززًا من موقعه في المركز الثاني في سجل الهدافين خلف ليونيل ميسي (21)، مع تسجيل بنزيما للعدد الأكبر من الأهداف بين جميع اللاعبين في لاليجا منذ استئناف الموسم من الجولة 28 (3).

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وسجل بنزيما هدفه رقم 165 في لاليجا ليتجاوز رقم هوجو سانشيز (164) ويصبح الهداف التاريخي الخامس لريال مدريد في الدوري الإسباني بعد كريستيانو رونالدو (311)، راؤول جونزاليس (228)، دي ستيفانو (216) وكارلوس سانتيانا (186).