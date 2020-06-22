شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بمواجهة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، والتي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد. تنطلق المباراة في التاسعة مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1. وفي الدوري الإسباني، تبدأ منافسات الجولة الـ31 بمواجهات: ليجانيس ضد غرناطة: تبدأ المباراة في السابعة والنصف مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3. فياريال ضد إشبيلية: تنطلق المباراة في العاشرة مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3. فيما تبدأ الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي بثلاثة مباريات: فيورنتينا ضد بريشيا: في السابعة والنصف مساءا. ليتشي ضد ميلان: في السابعة والنصف مساءا. Advertisements بولونيا ضد يوفنتوس: في العاشرة إلا الربع مساءا. ولم تعلن قنوات beIN Sports حتى الآن عن نقل أي مباراة من الدوري الإيطالي، في ظل تعثر المفاوضات مع الشركة المالكة لحقوق الدوري. الوضع في مصر

اصابات 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباريات الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي اليوم.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.