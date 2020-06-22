مودريتش يعزز أرقامه المميزة مع ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
واصل لاعب خط وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، تعزيز أرقامه مع الفريق "الملكي". حسب موقع النادي الرسمي، حقق الكرواتي مودريتش فوزه 150 في الدوري الإسباني كلاعب لريال مدريد، في المباراة ضد ريال سوسييداد. وشارك مودريتش في الشوط الثاني بديلاً لمارسيلو خلال فوز "الملكي" على ريال سوسييداد 2-1، بعد اللعب في ريالي أرينا، يكون قد شارك في 225 مباراة بالمسابقة وسجل 15 هدفاً. وكانت موسما 2012-2013 و2013-2014 الأفضل بالنسبة للكرواتي على صعيد الانتصارات، حيث حقق الفوز في 24 مباراة في كليهما. في الموسم الجاري، لعب 24 مباراة في "الليغا"، وفاز في 16 مباراة، كما سجل ثلاثة أهداف ضد ريال سوسييداد، غرناطة، وخيتافي. وبصفته لاعب لريال مدريد، فاز مودريتش بعدد كبير من الألقاب، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الليغا (1)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).
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