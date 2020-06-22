شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى للسلة يعلن موعد التصفيات الأفريقية لمنتخب الرجال بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا " موعد التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، لمنتخب الرجال ، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية ، و المقرر إقامتها بمصر نهاية العام الجارى .

ووفقا للموعد الذى حدده الفيبا فإن البطولة تقام في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل بمحافظة الأسكندرية حيث كان مقررًا إقامة التصفيات فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير الماضى بالإسكندرية، الا انه تم تأجيلها ، وجاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل .

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ويشارك منتخب كرة السلة رجال فى التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، حيث أسفرت القرعة التى أقيمت ديسمبر الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة بجانب المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) .

يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة كل من أحمد مرعى مديرًا فنيًا ومعه وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربًا، ووائل لطفى هو مدير المنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق .

وكان من المقرر أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية .