شكرا لقرائتكم شاهد شريف إكرامي بعد خضوعه لمسحة كورونا استعدادا لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع اسنتجرام، خلال خضوعه لإجراءات المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأثنين، بعد اعتذاره عن إجرائها أمس مع بقية زملائه لظروف خاصة، وحضر الحارس الدولى فى الموعد المُحدد وانتهى من إجراء المسحة فى وجود الجهاز الطبى المكلف بأخذ المسحات من لاعبى الأهلي، استعداداً للإنضمام إلى تدريبات النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لعودة النشاط الرياضي المقرر استئنافه يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي.



شريف إكرامي

وأجرى النادى الأهلى أمس، الأحد، مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة الجميع.

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وحدد الجهاز الفنى للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعد غد، الأربعاء، موعداً لاستئناف التدريبات على مجموعتين، وتبدأ المجموعة الأولى حصتها التدريبية فى الثامنة والنصف صباحًا وحتى التاسعة والنصف، بينما تخوض المجموعة الثانية تدريباتها فى العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف.

وفى ذات السياق منع مسئولو النادى الأهلى اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، وتلقى نجوم الأهلى قائمة ممنوعات من إدارة النادى قبل العودة للتدريبات الأربعاء، أبرزها أنه لن يسمح للاعبى الأهلى بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.

ويبدأ الأهلي تدريباته الأربعاء المقبل وفقاً للبرنامج المووضوع من قبل السويسرى رينيه فايلر استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام وبطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون تدريب الفريق على مجموعتين .