شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين وإنطلاق موسم جديد أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفيم 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل .

ومن جانبه أكد عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد خلال إجتماع المجلس أن قرار الإلغاء يأتى فى ظل إتفاق الأندية على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .

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أبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية المقرر مشاركتها فى اجتماع اليوم لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة الموافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.