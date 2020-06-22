شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الأهلى بطلا للدوري للمرة السابعة على التوالي بعد التعادل مع السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 22 يونيو 2000، توج النادى الأهلى بلقب الدوري للعام السابع على التوالي بعد تعادله مع منتخب السويس سلبيا بعجرود، ليرفع الأهلي رصيده إلى "56" نقطة بفارق ثماني نقاط كاملة عن الإسماعيلي الذى سقط في فخ التعادل فى بورسعيد مع المصري بهدف لكل فريق.

شارك منتخب السويس منذ تأسيسه في 1973 بمسماه الجديد في الدوري الممتاز في 15 نسخة مختلفة، كان آخرها في موسم 1999/2000، والذي أنهاه في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن الكروم الذي ضمن البقاء في الدوري.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.