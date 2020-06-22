شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يجتمع غدا في الجزيرة لمناقشة عدد من القضايا الهامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا غدًا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا الهامة داخل القلعة الحمراء وبحث بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي، ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية بجانب استعراض كافة المقترحات الخاصة بتنمية موارد النادي ودراسة الملفات المتعلقة بها، كما يستعرض المجلس آخر التطورات في الملف الإنشائي الخاص بالمشروعات التي تجري علي قدم وساق في الوقت الحالي بفروع النادي المختلفة.

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل ، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.