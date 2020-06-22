شكرا لقرائتكم ألعاب القوى ينظم محاضرات توعية بإصابات الملاعب والتغذية السليمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد ألعاب القوى تنظيم محاضرات توعية مجانية للمدربين واللاعبين قبل عودة النشاط حتى يكونو على قدر كاف بكل التعليمات الطبية و التدريبية و على مستوى التغذية .

قال سيف شاهين رئيس الاتحاد أن المحاضرات ستشمل كل افراد منظومة العاب القوى من مدربين ولاعبين لتوعيتهم عن إصابات الملاعب و طرق التغذية السليمة وكذلك أخطاء التدريب الزائد وكيفية رفع معدل اللياقة البدنية ، وذلك خلال الأسبوع الجارى ولحين بدء التدريبات المقرر انطلاقها 1 يوليو المقبل .

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كان رئيس الاتحاد كشف أنه من المقرر أن يستأنف التدريبات 30 لاعبا ولاعبة، هم قوام المنتخب الوطنى، مقسمين إلى 13 اقتربوا على التأهل لأولمبياد طوكيو ويتم إعدادهم للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق ميدالية اولمبية، و17 اخرين هم الصف الثانى للمنتخب، والمقرر مشاركتهم فى البطولات الأفريقية خلال الأشهر القادمة .

وقرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى و المقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة .

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد أن الاتحاد به لجنة طبية ولكن كانت اختصاصاتها مقتصرة على تحذير اللاعبين وتوعيتهم من خطر المنشطات إلا أنه خلال الفترة المقبلة ستزيد اختصاصات اللجنة لتجنب فيروس كورونا، و توعية اللاعبين بالإجراءات الاحترازية و التعليمات الإرشادية التى أقرتها الوزارة وأرسلتها إلى الاتحادات .