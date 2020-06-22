شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يطلق الحاضنة الأولى لريادة الأعمال بمركز شباب الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى الحاضنة الأولى لريادة الاعمال بمركز شباب الجزيرة وذلك ضمن 10 حاضنات بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا للبروتوكول المبرم مع أكاديمية البحث العلمي.

يأتي ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة مع أكاديمية البحث العلمى كأولى الحاضنات للوزارة ضمن عشرة حاضنات مخطط تنفيذها بالمحافظات المختلفة.

ومن المخطط أن تتبني وزارة الشباب خلال الفترة المقبلة العديد من مشروعات حاضنات ريادة الاعمال انطلاقا من رؤية وتوجيهات القيادة السياسية لدعم ورعاية مختلف الاستراتيجيات المعنية بتأهيل وتدريب وتمكين الشباب ومساعدتهم على إطلاق أفكار مشاريعهم المتميزة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الحاضنة تختص بتقديم خدمات ما قبل الاحتضان ويتضمن برنامج تدريبي متكامل يشمل، أبحاث السوق Market research - انشاء نموذج العمل Business model - أختيار وترشيد أفكار العمل ideation - ريادة الأعمال المرنة.

وأضاف صبحي أنه من المقرر اقامة يوم لعرض الأفكار على مستثمرين Demo Day، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتدريب وعقد الاجتماعات، وكذلك الإحتضان التمويلي والعينى لعدد عشرة مشاريع ناشئة سنويا بعد اجتيازها جميع مراحل التقييم، والاحتضان التمويلي لعدد خمسة مشروعات ناشئة سنويا بعد اجتيازها جميع مراحل التقييم.

وأوضح وزير الرياضة، أن الحاضنة ستقدم الإستشارات التسويقية والإدارية واللوجيستية ودراسات الجدوى، وإستضافة معارض للمشاريع الناشئة بغرض التشبيك بالمؤسسات المالية بالدولة والمستثمرين للتنسيق والدعم المادي، ومشاركة رواد الأعمال في تمثيل حاضنة الوزارة في المعارض والملتقيات والمسابقات المحلية والدولية.

ولفت أشرف صبحي بأن المستهدف سنويا كمخرجات من حاضنة الأعمال، هو تقديم تدريبات ما قبل الاحتضان والمتمثلة في الدعم والتوجيه المعرفي والقانوني والفنى والتسويقي لعدد 500 مشروع ريادى متميز ناتج عن تدريبات الوزارة في مجال ريادة الأعمال، وتقديم الدعم المالي بقيمة تتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف لكل مشروع ، وكذلك تقدم الحاضنة الاحتضان المكانى للمشروع داخل مركز شباب الجزيرة لمدة عام لعدد 10 مشروعات ريادية متميزة بعد مرورها بكافة مراحل التقييم واللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي وكوكبة متميزة من الخبراء والإستشاريين في مجال ريادة الأعمال .