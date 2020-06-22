شكرا لقرائتكم اليوم.. رمضان صبحي يجري مسحة كورونا استعدادا للانتظام في تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي مسحة كورونا اليوم، الأثنين، بعد اعتذاره عن إجرائها أمس مع بقية زملائه لظروف خاصة، حيث تواجد مندوب من الشركة المسئولة في منزل اللاعب وأجرى له المسحة برفقة زميله الحارس شريف اكرامي، وأجرى النادى الأهلى أمس، الأحد، مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة الجميع.

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وحدد الجهاز الفنى للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعد غد، الأربعاء، موعداً لاستئناف التدريبات على مجموعتين، وتبدأ المجموعة الأولى حصتها التدريبية فى الثامنة والنصف صباحًا وحتى التاسعة والنصف، بينما تخوض المجموعة الثانية تدريباتها فى العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف.

وفى ذات السياق منع مسئولو النادى الأهلى اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، وتلقى نجوم الأهلى قائمة ممنوعات من إدارة النادى قبل العودة للتدريبات الأربعاء، أبرزها أنه لن يسمح للاعبى الأهلى بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.