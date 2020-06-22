شكرا لقرائتكم الزمالك يتمسك بعدم عودة نشاط كرة اليد للحفاظ على اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تمسك مجلس القلعة البيضاء بموقفه فى عدم عودة أى أنشطة رياضية حاليا حفاظا على سلامة اللاعبين .

وأشار عضو مجلس الزمالك خلال اجتماع مجلس اليد مع الأندية لبحث مصير عودة النشاط إلى رفض إسئتناف نشاط كرة اليد مثلما تم الرفض فى القدم أو الكرة الطائرة ، بالرغم من إقتراب فريقه من حسم لقب دورى المحترفين .

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وكشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد أن هذه الجلسة من أجل استطلاع آراء الأندية حول مصير المسابقات فى ظل اقتراب كأس العالم التى ستسضيفه مصر 2021 فى يناير القادم ومناقشة الإجراءات الإحترازية و كيفية تطبيقها وأوضحت لجنة مسابقات كرة اليد مسبقا عن الجاهزية لعودة النشاط تدريجيًا بالتدريبات واستئناف النشاط، بوضع خطة منظمة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لبدء الموسم الجديد من أجل مونديال مصر 2020 الذى ستسضيفه مصر يناير المقبل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.