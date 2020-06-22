شكرا لقرائتكم جوهر نبيل يؤكد تمسك الأهلى بإستئناف نشاط كرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على التمسك بإستئناف نشاط كرة اليد مثل موقف النادى على صعيد باقى الأنسطة لعودة الحياة الرياضية مرة أخرى خاصة فى ظل تصحيح الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع .

و قال جوهر نبيل خلال إجتماع إتحاد اليد مع الأندية لبحث عودة النشاط على أن النادى الأهلى لم يؤخر أى ماليات على أى شخص فى المنظومة ولكن عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة هام جدا حتى تسير الحياة الرياضية تدريجيا فى شكلها الطبيعى .

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بينما أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على تمسك مجلس القلعة البيضاء بموقفه فى عدم عودة أى أنشطة رياضية حاليا حفاظا على سلامة اللاعبين .

و أشار عضو مجلس الزمالك خلال إجتماع مجلس اليد مع الأندية لبحث مصير عودة النشاط على رفض إسئتناف نشاط كرة اليد مثلما تم الرفض فى القدم أو الكرة الطائرة ، بالرغم من إقتراب فريقه من حسم لقب دورى المحترفين .

أبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية المقرر مشاركتها فى اجتماع اليوم لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة الموافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .