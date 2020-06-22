شكرا لقرائتكم بدء اجتماع أندية القسم الثانى مع أعضاء خماسية الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ منذ قليل اجتماع عدد من مندوبى أندية القسم الثانى، مع الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق عضوا اللجنة، من أجل مناقشة موقف مسابقات المظاليم وتحديدا فى القسمين الثانى والثالث، والموعد المقترح لإستئناف المسابقة ومطالب الأندية قبل عودة النشاط ، كما سيتم مناقشة مطالب الأندية بالغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث.

واتفقت اللجنة الخماسية مع أندية القسم الثاني على تشكيل لجنة لدراسة موقف المسابقات يترأسها جمال محمد على وأحمد عبدالله و عدد من ممثلى المجموعات، وطلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من المجموعات الثلاث بالقسم الثانى اختيار 4 فرق من كل مجموعة من أجل الاجتماع باللجنة الخماسية اليوم ، لمناقشة كيفية استئناف النشاط الكروى والمواعيد المناسبة لاستكمال الأسابيع الـ5 المتبقية من عمر مسابقة القسم الثانى.

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وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دورى القسم الثانى أو الممتاز "ب"، لاسيما أن اللجنة تعطى الأولوية لعودة الدورى الممتاز ثم باقى الدرجات الأدنى، على أن تعود المنافسات فى القسم الثانى بعد فترة مناسبة من استئناف الدورى الممتاز حتى تطمئن الجبلاية على عودة النشاط واستئنافه بشكل طبيعى قبل عودة النشاط فى باقى الدرجات، ويتبقى عدد قليل من المباريات على انتهاء دورى الممتاز "ب"، وتحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، لذا يرفض مسئولو الجبلاية التعجل فى عودة دورى القسم الثانى.

فيما استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الاندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدورى العام، على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر المقبل، شهدت اجتماعات أندية الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الاندية بأن ينتهى الدورى الحالى فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدورى فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ممثلا فى محمود الخطيب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهى الدورى الجديد فى شهر يونيو أى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.