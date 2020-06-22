شكرا لقرائتكم شاهد لاعبو المقاولون يخضعون لمسحة كورونا استعدادا لعودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن كورونا، اليوم الأثنين، بقلعة ذئاب الجبل، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، بإجراء تلك الفحوصات للاعبين، وكان محسن صلاح قد اجتمع مع عماد النحاس مدرب الفريق لوضع خطة المرحلة المقبلة وإجراء المسحة بالمركز الطبى الخاص بالنادى، قبل أن يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة تضمن إرسال لجنة طبية من الجبلاية للقيام بهذا الأمر.

وخضع جميع اللاعبين للفحص الطبي، باستثناء الثنائي، سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الذي يتواجد حالياً في تونس، وعبد الله ياسين الذي سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته في بداية أزمة كورونا.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، على أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضى 25 يوليو.