شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يناقش مقترحات الأندية بشأن إستئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن بحث مقترحات الأندية بشأن عودة النشاط قبل إتخاذ القرار الذى سيناسب المسابقة مع الوضع فى الإعتبار الإعداد للموسم الجديد ، خاصة أن اجتماع اللجنة مع الأندية شهد إقتراحات متفرقة .

وقال سامح حمدى أنه سيتم دراسة أوضاع المسابقات بالكامل الخاصة بالدورى الممتاز أ و ب قبل الإعلان عن موعد إستئناف النشاط .

و شهد اجتماع الأندية مع اللجنة رفض الزمالك عودة النشاط فى الوقت الحالى ، بينما إقترح المدير الفنى لفريق الطائرة عودة المسابقة 4 سبتمبر المقبل .

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ويعد نشاط الكرة الطائرة من الاتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مسبقا ، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لـ عودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وتدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم عدا الخاصة بالحافز الرياضى، حيث سيتم دراسة الأمر والإعلان عن القرار فى الأيام المقبلة .

فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطائهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة المقبلة، وفى هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى