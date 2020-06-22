شكرا لقرائتكم شاهد.. لاعبو الاتحاد السكندرى ينتهون من إجراء مسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى اليوم نادى نادى الاتحاد السكندرى إجراءات خضوع جميع لاعبى الفريق الكروى الأول، والجهاز الفنى والإدارى، للمسحة الطبية الأولى، للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى بداية ، على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وخضع جميع اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءت احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دوره فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم البعض.

من المنتظر أن تجرى مسحة ثانية بعد 5 أيام وبعدها بـ 24 ساعة سوف ينضم الجميع للتدريبات ومن المنتظر تقسيم اللاعبين لثلاثة مجموعات خلال المرحلة الأولى من التدريبات .

ويبحث الجهاز الفنى للإتحاد السكندرى عن بدائل بالفريق تحسباً لتأخر عودة اللاعبين الأفارقة بصفوف الفريق من بلادهم، بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات السبت المقبل عن أن يعود النشاط الكروى يوم 25 يوليو المقبل، وهو ما وضع زعيم الثغر فى ورطة نظرا لسفر لاعبيه المحترفين لبلادهم منذ منتصف مارس المقبل .

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ويضم الاتحاد السكندرى خمسة محترفين، هم الإيفوارى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى، بالإضافة لليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده.

ومن المقرر أن يجهز طلعت يوسف جميع اللاعبين بالشكل الكافى بعد فترة الراحة التى امتدت لمدة 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا، فى ظل تمسكه بأنه لابد وأن يمنح مسئولى اتحاد الكرة فترة للأندية لا تقل عن شهرين لتجهيز لاعبيها قبل انطلاق مسابقة الدورى .