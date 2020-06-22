شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطالب جوميز بالحضور لعمل مسحة كورونا ويعلن موعد أول تدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إخطاراً من مسئولى الإسماعيلى بضرورة الحضور لمقر النادى فى التاسعة صباح غداً الثلاثاء لإجراء مسحة كورونا الأولى ، حيث أكد مسئولى الدراويش للمدرب الفرنسى بداية تدريبات الفريق الأصفر الاسبوع المقبل فور إجراء المسحة الثانية للاعبين والجهاز الفنى والادارى مثلما اشترط مسئولو اتحاد الكرة ، وتلقى جوميز هذه الاخبار بسعادة بالغة نظراً لشعوره بالملل من طول فترة العزل المنزلى ورغبته فى عودة النشاط بأقصى سرعة .

ويغيب اللاعبين الأجانب عن المسحة الأولي للاعبي الاسماعيلي نظرا لتواجدهم خارج البلاد وعدم تحديد موعد نهائي لعودتهم بسبب تعليق رحلات الطيران بسبب جائحة كورونا ، وتواصل مسئولى الإسماعيلى خلال الساعات القليلة الماضية مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبين من العودة للإسماعيلية.

وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

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وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وخلت قائمة النادى الإسماعيلى من الإصابات بإستثناء باهر المحمدى كابتن الفريق الذى أجرى جراحة تمزق فى أربطة الركبة ومازال فى مرحلة العلاج الطبيعى حيث يفصله 30 يوماً عن التعافى بشكل تام من الإصابة، وفى حال عودة التدريبات أول يوليو المقبل لن يكون اللاعب جاهزاً فمازال أمامه شهر كامل بعد نزع الركبة التى وضعها عقب إجراء الجراحة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوما ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى.