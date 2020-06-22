شكرا لقرائتكم غوارديولا: سيتي سينافس على الدوري الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لديه بعض الأفكار لتعزيز قوة ناديه في سوق الانتقالات وسيكون مستعدا لمنع ليفربول من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرتين متتاليتين.

ويحتاج ليفربول الذي يدربه الألماني يورغن كلوب إلى خمس نقاط لضمان التتويج بلقب الدوري لأول مرة في 30 عاما وحرمان سيتي من لقبه الثالث على التوالي.

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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"عن غوارديولا قوله: سيبقى ليفربول فريقا قويا كما هو، لكن عندما احتفظنا باللقب، كنا أول فريق يفعل ذلك في حوالي عشر سنوات لذا نعرف مدى صعوبة الأمر.

وأضاف: من بين آخر تسعة ألقاب محلية نافسنا فيها، توجنا بثمانية ألقاب، وهذا ليس سيئا وأعتقد أننا سنكرر الأمر الموسم المقبل. لا يوجد الكثير من الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق بالنقاط والأداء، لدينا أفكار لسوق الانتقالات ثم الموسم المقبل سنستعد من أجل القتال مجددا.

وسيلعب سيتي مع بيرنلي يوم الاثنين وإذا خسر فريق جوارديولا، سيتمكن ليفربول من حسم اللقب بالفوز على كريستال بالاس يوم الأربعاء.