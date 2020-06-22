مرتضى منصور: الجنايني عاوز يرجع الدوري عشان يجامل الأهلي

هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بسبب قرار عودة بطولة الدوري.
وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة النادي الفضائية: “عمرو الجنايني عايز يرجع الدوري عشان يجامل الأهلي، أنت مكمل ليه يا جنايني عشان الخمس آلاف دولار بتوع كل شهر؟ أمشي وأنا هدفعهم”.
وشدد: “اتحاد الكرة أجل الدوري بسبب كورونا، وعايز يرجعنا رغم أن الكورونا مازالت مستمرة وبزيادة أعداد”.
وأكد رئيس الزمالك، أن لاعبي النادي الأبيض لن يخضعوا للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: “لاعيبة الزمالك مش هتخضع لمسحة، وقائد الزمالك سيصدر بيان يؤكد فيه رغبة اللاعب على عدم استئناف بطولة الدوري، لن نستكمل المسابقة ونعرض حياة اللاعبين للخطر.
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