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مرتضى منصور: الجنايني عاوز يرجع الدوري عشان يجامل الأهلي

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هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بسبب قرار عودة بطولة الدوري.

وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة النادي الفضائية: “عمرو الجنايني عايز يرجع الدوري عشان يجامل الأهلي، أنت مكمل ليه يا جنايني عشان الخمس آلاف دولار بتوع كل شهر؟ أمشي وأنا هدفعهم”.

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وشدد: “اتحاد الكرة أجل الدوري بسبب ، وعايز يرجعنا رغم أن الكورونا مازالت مستمرة وبزيادة أعداد”.

وأكد رئيس الزمالك، أن لاعبي النادي الأبيض لن يخضعوا للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن .

وأضاف: “لاعيبة الزمالك مش هتخضع لمسحة، وقائد الزمالك سيصدر بيان يؤكد فيه رغبة اللاعب على عدم استئناف بطولة الدوري، لن نستكمل المسابقة ونعرض حياة اللاعبين للخطر.

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