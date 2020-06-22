الأهلي: جميع عينات مسحة كورونا سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن جميع العينات التي تم أخذها للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين جاءت سلبية بنسبة 100%.

وشهد ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة أمس الأحد، اجراء المسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تنفيذا للبروتوكول الطبي الخاص باستئناف نشاط كرة القدم في مصر.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها أمس، جاءت سلبية".

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وأضاف "تم التواصل مع الشركة الطبية وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما".

واختتم: "هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي".

وسبق وصرح مصدر في النادي الأهلي أن الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي، سوف يُجريان مسحة كورونا في مقر اتحاد الكرة بسبب عدم تواجدهما في مقر النادي مع باقي اللاعبين.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن عودة اللاعبين للتدريبات بداية من الأربعاء المقبل على مجموعتين.