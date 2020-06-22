تقارير تركية: تريزيجيه على طاولة مفاوضات جالطة سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "fanatik" التركية إن نادي جالطة سراي انضم لصراع المنافسة على ضم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

تريزيجيه انتقل إلى صفوف آستون فيلا الإنجليزي يوليو الماضي قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة ممتدة حتى نهاية 2023 لكن لم يتم الكشف عن قيمتها المالية.

وارتبط تريزيجيه بالعودة إلى الدوري التركي مجددا بعدما قضي بين صفوفه موسمين دافع خلالهما عن ألوان قميص قاسم باشا التركي.

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وبحسب ما ذكرته الصحيفة التركية فإن تريزيجيه عاد لاهتمامات جالطة سراي، خاصة بعد اقتراب المغربي يونس بلهندة من الرحيل عن صفوف الفريق التركي.

وسبق وأشارت بعض التقارير التركية إلى أن كل من طرابزون وبشكتاش التركى -الذى يلعب له محمد الننى-، مهتمان أيضًا بضم تريزيجيه خاصة وأن لديه خبرة سابقة في الدوري التركي.

جدير بالذكر أن تريزييه سبق وأكد أن في تصريحات خاصة ليلا كورة أنه يرغب في الاستمرار في إنجلترا لأطول فترة ممكنة.