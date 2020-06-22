مصدر لمصراوي: رمضان وإكرامي يجريان "مسحة كورونا" في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
يُجري رمضان صبحي وشريف إكرامي ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي "مسحة كورونا" في المركز التابع لاتحاد الكرة.
وكشف مصدر لمصراوي -رفض الكشف عن اسمه- أن ثنائي الفريق الأحمر سيجريان المسحة في المركز التابع لاتحاد الكرة، بعد تخلفهما عن التواجد في مقر النادي الأهلي أمس الأحد.
وأجرى لاعبو الأهلي اختبار كورونا أمس الأحد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وذلك استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.
وحصل رمضان وإكرامي على إذن من الجهاز الفني للغياب عن التواجد في موعد إجراء المسحة.
جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن في وقت سابق، أن استئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.
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