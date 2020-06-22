تقارير تونسية: نادٍ تركي يؤجل توقيع المثلوثي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تونسية إن حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي ينتظر وصول عرضًا من أحد الأندية التركية، لافتة إلى أن هذا الأمر هو سبب مماطلة اللاعب في التوقيع للزمالك على عقود انضمامه للفريق الأبيض.

وينتهي عقد المثلوثي مع الصفاقسي بنهاية الشهر الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي بشكل حر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية" فإن الزمالك اتفق مع المثلوثي على كافة التفاصيل من حيث المدة والقيمة المالية وأرسلوا نسخة من العقود للدولي التونسي من أجل التوقيع عليها تمهيدًا للانضمام إلى الفريق الأبيض مع بداية الموسم الجديد.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الأمور تمت بين الزمالك وبين المثلوثي الذي سينتقل للفريق الأبيض في صفقة انتقال حر على أن يتنازل عن مستحقات 6 شهور إلى ناديه.

في الوقت ذاته، لفتت الصحيفة التونسية إلى أن اللاعب يماطل في التوقيع على عقود انضمامه للزمالك رغم انتهاء عقده مع الصفاقسي وأحقيته في التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.

وأشارت "تونس الرقمية" إلى أن المثلوثي ينتظر عرضًا من أحد الأندية التركية للانضمام إلى أحدها، مشددة على أنه في حالة عدم وصوله لاتفاق مناسب سيوقع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن صحيفة "الشروق" التونسية، أكدت أمس الأحد أن المثلوثي وقّع بالفعل على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاث سنوات مقابل حصوله من النادي الأبيض على 2 مليون دولار كإجمالي قيمة العقد.