كيف احتفى ليفربول و"بريميرليج" ودوري الأبطال بذكرى توقيع صلاح للريدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في مثل هذا اليوم من عام 2017، أعلن ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي عن تعاقده مع محمد صلاح قادماً من صفوف روما الإيطالي، ليكتب صلاح تاريخاً جديداً في مسيرته ويحفر إسمه بحروف من ذهب بين أساطير أفريقية وعربية لعبت في الدوري الأقوى في العالم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول الناطق باللغة العربية "في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات، انضم الملك المصري، ما حدث بعد ذلك تعرفونه جيداً".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي فيديو يجمع أبرز التعليقات على لقطات أهداف صلاح في "بريميرليج".

وقام أيضا الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، بنشر صورة لصلاح ونشر أبرز أرقامه مع ليفربول بتسجيله 91 هدفاً في 144 مباراة، بجانب تتويجه مع الفريق بدوري أبطال أوروبا نسخة 2019.