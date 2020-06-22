زي النهارده.. أثار مخاوف ماني ومنع انتقال محرز.. ما وراء انضمام صلاح إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"أنا متحمس وسعيد جدًا بتواجدي هنا.. سأقدم كل ما لدي للفوز بالألقاب مع هذا النادي الكبير.. لدينا فريق عظيم ولاعبين جيدين.. الجميع هنا يعطي كل ما لديه".. بتلك الكلمات افتتح المصري محمد صلاح حديثه للموقع الرسمي لليفربول بعدما أتم انتقاله إلى صفوف الريدز عام 2017.

في مثل هذا اليوم منذ 3 أعوام، وطأت قدمي صلاح إلى ملعب آنفيلد قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قياسية بلغت 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز"، ليصبح أغلى صفقة فى تاريخ ليفربول في ذلك الوقت.

قالوا عن صلاح عند التعاقد معه:

يورجن كلوب

قال كلوب: "سعداء بالتعاقد مع لاعب بحجم محمد صلاح، سرعته رهيبة وستشكّل خطرًا كبيرًا على الخصوم، أرقامه فى الدورى الإيطالى لا تصدق!".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب طموح ويرغب دائمًا أن يكون فى أعلى مستوى، لديه القدرة أن يفى بهذا الطموح هنا فى ليفربول".

جيمس ميلنر

قائد نادى ليفربول الإنجليزى، أشاد بـ"مو" وقال: "محمد صلاح لاعب رائع، يمتلك قدرات فنية فائقة فى التعامل مع الكرة وبدونها، صلاح لن يجد صعوبة فى الانسجام مع زملائه الجدد، فالروح الجماعية تسيطر على الفريق".

وأضاف: "محمد صلاح سيمنح إضافة قوية للفريق، انظروا إلى أرقامه فى موسمه الأخير مع روما، لقد قدم موسماً رائعاً، وبالتأكيد سيفيد ليفربول فى الموسم المقبل".

وتابع: "محمد صلاح يمتلك إمكانيات فنية فائقة، من حيث المهارات الفردية والسرعة والتحرك داخل أرض الملعب بكرة وبدون كرة، ليفربول أحد أندية القمة فى إنجلترا، ودائماً ما يبحث عن أفضل اللاعبين لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على حصد الألقاب والبطولات، محمد صلاح من بين هؤلاء".

إيمري تشان

قال لاعب خط وسط ليفربول السابق وبوروسيا دورتموند الحالي إن صلاح سيتألق مع الفريق.

وقال تشان: "أتطلع للعب معه بشدة لأنه لاعب ممتاز، ألقيت نظرة على أرقامه قبل يوم أو يومين، لذلك أعتقد بأنه سيكون لاعبًا ممتازًا لفريق ليفربول".

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ظهور "مو" بقميص ليفربول كان مميزًا للغاية، حيث نجح في قيادة فريقه للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، وفي طريقه لإعادة كأس بريميرليج إلى آنفيلد بعد غياب 30 عامًا.

وناهيك عن الألقاب الفردية القياسية التي حققها البالغ من العمر 28 عامًا سواء في إنجلترا أو أفريقيا، سنُلقي نظرة أخرى على تعاقد الريدز مع الدولي المصري..

مخاوف ماني

لم يكن إعلان انضمام صلاح إلى ليفربول خبرًا سعيدًا لبعض اللاعبين سواء من هم في صفوف الفريق الأحمر أو ممن خارجه، فالسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والمنضم إلى صفوفه قبل انتقال صلاح بموسم واحد فقط كانت لديه مخاوف من تلك الصفقة.

ماني قال في تصريحات نقلتها صحفية:"كان لدي مخاوف بشأن انضمام صلاح، لكن يورجن كلوب كان يثق بي".

وأضاف :"كلوب قال لي مع مرور الوقت سوف ألعب إلى حد الإرهاق، ومع ذلك أخبرته أنني أريد اللعب".

الثنائي صلاح وماني من بين الأسماء البارزة في كتيبة المدرب الألماني، وتمكنا منا تحقيق العديد من الانتصارات والإنجازات للفريق الإنجليزي سويًا على مدار العامين الماضيين كان أبرزها التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.

توقف صفقة محرز

على الجانب الآخر، كشف رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي أنه كان على وشك الانتقال إلى صفوف ليفربول ولكن محمد صلاح تسبب في توقف الصفقة.

انضم محرز إلى صفوف مانشستر سيتي مطلع موسم 2018 /2019 قادماً من ليستر بمقابل مادي حوالي 74 مليون يورو.

وقال اللاعب الجزائري خلال تصريحات صحفية: "قبل التوقيع مع مانشستر سيتي كان ليفربول مهتماً بضمي وقتها".

وأتم: "ولكن بمجرد انضمام محمد صلاح إلى صفوف الفريق توقف الأمر وانتهى".