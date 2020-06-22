بيان رسمي من وزارة الرياضة بشأن تحمل مسحات اللاعبين لعودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفت وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التى تجريها الاندية حاليا قبل عودة النشاط الرياضى .

وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها صباح اليوم الإثنين، أنها ليس لها علاقة من قريب او بعيد بهذا الامر ولم يتم مناقشته.

وأوضحت الوزارة أن القرار الصادر الخاص بعودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة مستفضية من لجنة الازمة بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى اطار خطة الدولة للعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية بعد توقف تام بسبب انتشار فيروس كورونا .

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وقالت الوزارة أن كل اتحاد مسئول عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقا للاكواد والضوابط التى تم الاعلان عنها فى مؤتمر الاعلان عن عودة النشاط الرياضى بحضور وزيرى الشباب والرياضة والاعلام ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة.

وأوضح المصدر أن اللجنة التنفيذية التى صدرت بقرار ومن وزير الرياضة معنية بمتابعة ورصد تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الواردة بالدليل الاسترشادية الذى تم توزيعه على جميع الهيئات الرياضية والشبابية المعنية بعودة النشاط.

وكان اتحاد الكرة أعلن أن الدولة تحملت تكاليف إجراء المسحة للاعبي الدوري.