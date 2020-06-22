شاهد.. بدء اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني لبحث مصير الدوري

بدأ منذ قليل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني لبحث مصير مسابقة دوري المظاليم هذا الموسم. يحضر الاجتماع من جانب اتحاد الكرة د.جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية ود.أحمد عبد الله وسحر عبد الحق عضوي اللجنة. عبد الحق عضوي اللجنة. ويجتمع الثلاثي مع عدد من رؤساء الأندية الممثلة للقسم الثاني من أجل مناقشة مصير الدوري خلال الموسم الجاري. Advertisements

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