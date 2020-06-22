محمد سلطان يكشف حقيقة إصابة اثنين من لاعبي الأهلي بفيروس كورونا

كشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن حقيقة إصابة اثنين من لاعبي الأهلي بفيروس كورونا.

قال سلطان في تصريحات خاصة،

إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة لسببين، الأول أن اللجنة الطبية لم تتسلم نتيجة المسحات من الأساس، وتتسلمها خلال ساعات.

والسبب الثاني، أن اللجنة حتى وإن اكتشفت إيجابية عينة أي لاعب لن تعلن في وسائل الإعلام، وسيتم إخطار اللاعبين بشكل سري حفاظًا على خصوصيتهم.