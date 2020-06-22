أحمد حجازي يرفض عرض الاتحاد السعودي لضمه

أكد وكيل أعمال النجم الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، موقف اللاعب من العرض الذي حصل عليه من نادي اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
قال تامر النحاس، وكيل أعمال حجازي، إن اللاعب رفض كل العروض التي حصل عليها من الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، وقرر البقاء مع فريقه الحالي الذي يلعببدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وينافس على التأهل للدوري الممتاز هذا الموسم.
وأشار النحاس إلى أن حجازي حصل على عروض تركية عدة أخرى أبرزها عرضي جالطة سراي وبشكتاش إلا أنه فضل الاستمرار مع فريقه الحالي ومساعدته في الصعود للدوري الممتاز.
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