"صبحي" يطلق الحاضنة الأولى لريادة الأعمال بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى بمركز شباب الجزيرة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى الحاضنة الأولى لريادة الاعمال بمركز شباب الجزيرة وذلك ضمن ١٠ حاضنات بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا للبروتوكول المبرم مع أكاديمية البحث العلمي. البحث العلمي. يأتي ذلك فى أطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة مع أكاديمية البحث العلمى كأولى الحاضنات للوزارة ضمن عشرة حاضنات مخطط تنفيذها بالمحافظات المختلفة.

ومن المخطط أن تتبني وزارة الشباب خلال الفترة المقبلة العديد من مشروعات حاضنات ريادة الاعمال انطلاقا من رؤية وتوجيهات القيادة السياسية لدعم ورعاية مختلف الاستراتيجيات المعنية بتأهيل وتدريب وتمكين الشباب ومساعدتهم على اطلاق أفكار مشاريعهم المتميزة من مرحلة الفكرة الى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.



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