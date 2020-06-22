يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على فريق بولونيا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين الاثنين الموافق 22-6-2020 وذلك على ملعب ريناتو دال آرا ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم .
موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم ..
ستنطلق مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الـ 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الـ 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم ..
ستذاع مباراة يوفنتوس ضد بولونيا عبر قنوات Sport TV1 Potugal و Sky Calcio 2 و Premier Sports 1 HD و Nova Sports 2 HD الحاصلة على حقوق بث الكالتشيو الإيطالي هذا الموسم .
موقف الفريقين في جدول الدوري ..
ويتربع فريق يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق لاتسيو الوصيف، بينما يحتل فريق بولونيا المركز العاشر برصيد 34 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم الاثنين 22-6-2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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