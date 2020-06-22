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موعد مباراة ميلان وليتشي اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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يحل فريق أي سي ميلان ضيفًا ثقيلًا على فريق ليتشي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب فيا دل ماري مساء اليوم الاثنين الموافق 22-6-2020 في إطار مواجهات الأسبوع الـ 27 من بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم .

موعد مباراة ميلان وليتشي اليوم

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ستنطلق مباراة ميلان ضد ليتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت ، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسيقود اللقاء الحكم باولو فاليري .

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي ..

ستذاع مباراة أي سي ميلان ضد ليتشي عبر قنوات Sport TV 1 Potugal و Sky Calcio 2 و Premier Sports 1 HD و Nova Sports 2 HD الحاصلة على حقوق بث الكالتشيو الإيطالي .

يدخل ميلان المباراة وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بينما يدخل ليتشي المباراة محتلا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة .

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