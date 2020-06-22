موعد مباراة ميلان وليتشي اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يحل فريق أي سي ميلان ضيفًا ثقيلًا على فريق ليتشي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب فيا دل ماري مساء اليوم الاثنين الموافق 22-6-2020 في إطار مواجهات الأسبوع الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم .

موعد مباراة ميلان وليتشي اليوم

ستنطلق مباراة ميلان ضد ليتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسيقود اللقاء الحكم باولو فاليري .

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي ..

ستذاع مباراة أي سي ميلان ضد ليتشي عبر قنوات Sport TV 1 Potugal و Sky Calcio 2 و Premier Sports 1 HD و Nova Sports 2 HD الحاصلة على حقوق بث الكالتشيو الإيطالي .

يدخل ميلان المباراة وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بينما يدخل ليتشي المباراة محتلا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة .