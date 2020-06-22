الطويلة: الجنايني هو المستفيد من استكمال الدوري هذا الموسم

كشف محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، بأن هناك طرفين فقط مستفيدين من استكمال الدوري الممتاز هذا الموسم والذي توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "الطويلة" في تصريحاته ببرنامج الملعب مع شلتوت الذي يُذاع على قناة الحدث اليوم إن الطرف الأول وهو النادي الأهلي النادي الوحيد المستفيد مع استكمال الدوري الممتاز ، حيث إن الشركة الراعية ترهن حقوق النادي بعودة الدوري وهذا حقة الشرعي في الدفاع عن حقوق ناديه.

وأكمل "الطويلة" أن على الاتحاد المصري لكرة القدم

في حال إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم أن يعوض النادي الأهلي وجميع الأندية التي ستتسبب في الخسائر بسبب عقود الرعاية، وذلك بدلاً من الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها جميع الأندية إذا تم استئناف الدوري بجميع درجاته.وأعلن "الطويلة" أن المستفيد الثاني مع استكمال الدوري هي اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، حيث سيضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى تجديد مدة أخرى للجنة التطبيع من أجل إنجاز أعمالهم التي تم التكليف بها من مراجعة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وإجراء انتخابات اتحاد الكرة.وقال "الطويلة": إن استئناف الدوري بجميع درجاته سيُبقي على اللجنة الخماسية لفترة أخرى من أجل الانتهاء من إعداد جداول ومباريات الدوري بجميع درجاته، ومباريات كأس مصر بالإجراءات الاحترازية الطبية كافة، حيث إن المدة الرسمية للجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لم تتعدَ الشهر طبقاً لخطاب تكليف الاتحاد الدولي لكرة القدم.واختتم "الطويلة": أنه إذا تم تمديد فترة لجنة التطبيع لفترة أخرى سيكون اتحاد الكرة المصري هو أول الاتحادات في العالم الذي تمتد مدة التكليف لأكثر من مرة، حيث إن جميع الدول التي طُبقت عليهم لجنة التطبيع لم تستمر سوى سنة واحدة فقط.