جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-6-2020 والقنوات الناقلة

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020 والقنوات الناقلة لها حيث يشهد العديد من المواجهات القوية والمنتظرة في مختلف البطولات نرصدها لكم في السطور التالية : الدوري الإسباني - الجولة 30 فياريال ضد إشبيلية الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت 20:30 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 . ليجانيس ضد غرناطة الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 . الدوري الإنجليزي - الجولة 30 مانشستر سيتي ضد بيرنلي الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 . Advertisements الدوري الإيطالي - الجولة 27 فيورنتينا ضد بريشيا الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة Sky Calcio 3 . 20:30 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة Sky Calcio 3 . ليتشي ضد ميلان ستنطلق الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة Sky Calcio 2 . 20:30 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة Sky Calcio 2 . مباراة بولونيا ضد يوفنتوس ستنطلق الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة Sky Calcio 2 . الدوري البرتغالي - الجولة 28 بورتيمونينسي ضد ماريتيمو ستنطلق الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة Sport TV 1 Potugal .

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