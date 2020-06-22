مرتضى منصور يوضح مصير ملف نادي القرن وخطوات التصعيد

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، موعد الإنتهاء من تجهيز ملف “نادي القرن”، والخطوات التصعيدية التي سيتبعها النادي.

وأكد مرتضى منصور أن اللجنة المكلفة بإعداد ملف نادي القرن ستنهي عملها خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لبدء النادي في الحصول على حقه المسلوب.

وكان مرتضى منصور قد شكل لجنة رباعية تضم نائب رئيس الزمالك أحمد جلال إبراهيم، وثلاثي أعضاء المجلس أحمد مرتضى منصور، وهاني زادة، وعلاء مقلد، لتجهيز ملف خاص بقضية “نادي القرن”.

وأعلن رئيس الزمالك الخطوات التصعيدية التي سيقوم بها النادي عقب الانتهاء من تجهيز الملف الخاص بلقب نادي القرن، مؤكدا أن الشكوى الأولى سيتم تقديمها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

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وتابع: “إذا رفض الاتحاد الأفريقي سحب اللقب من الاهلي ومنحه إلى الزمالك، سيتم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وفي حالة رفضها ستكون الخطوة الأخيرة هي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق عدم استسلامه في قضية نادي القرن، وأنه سيحارب من أجل استرجاع حق الزمالك في الحصول على اللقب الذي منحه الكاف للنادي الأهلي بدون وجه حق.

وقام مرتضى منصور بوضع لافتات ضخمة داخل مقر النادي أثارت الجدل، كتب عليها: “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات 9 وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

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