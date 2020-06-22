ميسي على وشك تجديد عقده مع برشلونة

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يقترب قائد برشلونة، ليونيل ميسي من تجديد عقده مع النادي وفقا لتقارير صحفية إسبانية.
وذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن المفاوضات على تجديد العقد جارية بالفعل، بين رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، ووالد اللاعب خورخي ميسي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة عرض على ميسي التجديد لمدة عامين، لينتهي العقد الجديد في 2023، وهو ما وافق عليه اللاعب.
وسيشمل العقد الجديد على بندٍ يسمح لميسي بالرحيل في نهاية كل موسم مجانًا، تماما مثل العقد الحالي.
ويرغب ميسي في التروي وتقييم حالته البدنية والفنية بعد كل موسم، ولهذا يصر على وضع هذا البند في العقد.
وسيكون المقابل المادي في العقد الجديد هو نفس الذي يتقاضاه ميسي حاليًا دون زيادة في أجره، مراعاةً لظروف النادي الاقتصادية الصعبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الجريدة الإسبانية على صعوبة التنبؤ بموعد الإعلان الرسمي عن تجديد العقد، لكنها شددت على التوافق الكبير بين الطرفين في المفاوضات.
جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي في صيف 2021، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا في يناير المقبل.
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