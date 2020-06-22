رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح التسجيل سيرجيو راموس لمصلحة ريال مدريد في الدقيقة 50، ثم أضاف كريم بنزيما هدف الفريق الملكي الثاني في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 65، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، وبفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال مايوركا، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.