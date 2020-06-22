رياضة | أحمد حجازي يتمسك بالدوري الإنجليزي ويرفض العودة إلى مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يتمسك بالدوري الإنجليزي ويرفض العودة إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين أن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق وست بروميتش، موقف اللاعب من العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل حجازي في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار، أن اللاعب تلقى العديد من العروض من السعودية وتركيا لكنه رفضها بسبب رغبته في الاستمرار في إنجلترا.

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وتابع:" وست بروميتش متمسك بحجازي، وأي فريق يرغب في ضم اللاعب عليه دفع 10 مليون جنية إسترليني، قيمة الشرط الجزائي".

وواصل:" اتفقنا بشكل مبدئي على تجديد عقد مروان مع الأهلي ولكن لم نتحدث عن كافة التفاصيل.. واللاعب سيجدد لمدة لا تقل عن 3 مواسم بجانب الموسم المقبل".

وأتم:" إيهاب جلال مستمر لنهاية الموسم مع المقاصة، وبيراميدز لم يفاوضه بشكل رسمي، ولو فكر بيراميدز في التعاقد مع مدرب مصري سيكون إيهاب جلال.. والمقاصة لم يناقش ملف التجديد للمدرب حتى الآن".