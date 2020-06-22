رياضة | تصريحات مثيرة من كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة إن لقب الدوري الإسباني "الليجا" ربما في المباراة الأخيرة، في ظل المنافسة الشرسة مع غريمه ريال مدريد.

وأضاف سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد أمام أتلتيك بيلباو :"قد يتم حسم الدوري بأخر مباراة لا تدري، تبقى 8 مباريات، وعلينا التركيز فيهم".

وتابع :" نملك نفس النقاط مع ريال مدريد، لكن الأن نحن الاثنين في مجال لا نستطيع ارتكاب خطأ. لا نحن ولا هم".

وواصل :"هدفنا الأهم في الوقت الحالي هو لعب كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، ونسعى لذلك".

وزاد :" أريد التركيز على ما نستطيع التحكم به وهو كرة القدم، لدينا بعض الأمور لنحسنها وبعدها سنكون أفضل".

وأشار :"خلال 3 مبارايات فزنا بمباراتين وسجلنا 6 أهداف ولم نستقبل أي هدف ، هناك بعض الأمور يجب أن نحسنها".

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وأوضح :"بالأمس الجميع شاهد ما حدث وكل شخص لديه رأيه، وهناك أمور لا نستطيع التحكم بها".

واستطرد :"اللاعبين لا يشعرو بخيبة أمل أو أستسلام ، بعد مباراة إشبيلية شعروا

بذلك لإنهم أرادو الفوز بالطبع".

وحول نزيف النقاط خارج ملعب برشلونة قال :"أمر لا يمكن تفسيره لإنه لا يملك تفسير معين .. ربما الخصم يأتي للكامب نو بخوف أكثر .. ربما الثقة التي نملكها تختلف ، هناك الكثير من الممكن لكن لا أملك لك تفسير".

وزاد :"اللعب بالكامب نو أمر جيد لكن بشكل عام بلباو فريق صعب والجميع يعلم ذلك".

وعن الجدل المثار حول التحكيم في مباراة ريال مدريد وسوسيداد بالأمس قال :" مثلما قلت لك سأركز على الأمور التي يمكني السيطرة عليها وهي تحسين فريقي بالملعب ، بكل تأكيد كرة القدم ستبقى كذلك وتملك الكثير من الجدل حول التحكيم ، البعض سيكون سعيد والبعض لا".

وأكمل حديثه :" متأكد أننا سنلعب بشكل جيد لنفوز بالمباراة".