رياضة | السماح لجماهير كرة القدم في اليابان بحضور المباريات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السماح لجماهير كرة القدم في اليابان بحضور المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اليابانية أنها ستسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم وملاعب البيسبول ابتداء من 10 يوليو المقبل، لكن مع وضع بعض القيود خوفا من انتشار فيروس كورونا.

بدأت فعاليات دوري البيسبول الجمعة الماضي خلف الأبواب المغلقة، بعد تأجيل انطلاق البطولة لثلاثة أشهر جراء جائحة كورونا، بينما ستستأنف منافسات الدوري الياباني لكرة القدم 4 يوليو (تموز)، دون جمهور أيضاً، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر.

ويتوقع مسؤولو كلتا المسابقتين عودة الجمهور بدءاً من 10 يوليو ، حيث صرح أكبر مسؤول بدوري البيسبول، اتسوهي سايتو، عقب المشاركة في اجتماع مع ممثلي دوري كرة القدم والحكومة اليابانية: "سمحت لنا الحكومة بالإعلان عن أننا سنكون قادرين على البدء في قبول الجماهير اعتباراً من 10 يوليو ، رغم أننا سنقوم بذلك واضعين في الحسبان الوضع الصحي".

وسيقتصر عدد الجماهير في البداية عن 5 آلاف شخص في الملاعب كحد أقصى، قبل أن يتم زيادة عدد الحضور إلى 50% من سعة الملاعب، كلما سمح الوضع بذلك.