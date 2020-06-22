رياضة | برشلونة يواجه أتلتيك بلباو من أجل استعادة بريقه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يواجه أتلتيك بلباو من أجل استعادة بريقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لخوض واحدة من أهم مبارياته في بطولة الليجا هذا الموسم أمام أتلتيك بلباو مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وشهدت المرحلة الثلاثين تعادل برشلونة مع مضيفه أشبيلية سلبيا مساء الجمعة، بينما تغلب ريال مدريد على ريال سوسييداد 2 - 1 أمس الأحد، لينتزع ريال مدريد الصدارة برصيد 65 نقطة، متساويا مع برشلونة في عدد النقاط.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول متفوقا في نتائج المواجهات المباشرة على برشلونة، حيث تعادل الفريقان سلبيا على ملعب "كامب نو" وفاز ريال مدريد 2 - 0 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأبدى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة تمسكه بأمل الهيمنة على الصدارة مجددا، حيث صرح عقب المباراة أمام أشبيلية قائلا :"ريال مدريد لن يحقق الفوز في كل المباريات."

وأضاف :"كنا نعرف أنه من المستحيل عمليا أن نفوز بجيمع مبارياتنا. لست سعيدا بحصد نقطة واحدة من المباراة، ولكن هذا ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث."

ويتطلع برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات على حساب بيلباو الذي يدربه المدير الفني جايزكا جاريتانو، علما بأنه سيفتقد جهود لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) ويتوقع غيابه لمدة أسبوعين، وبالتالي لن يشارك على الأرجح في أربع مباريات للفريق.

أما جيرارد بيكيه، فقد أكد على صعوبة المنافسة وقال عقب التعادل مع أشبيلية، :"أعتقد أن التتويج بالدوري سيكون صعبا للغاية، بعدما شاهدت كيف سارت الأمور في الجولتين السابقتين (بعد استئناف المنافسات مع نهاية فترة التوقف بسبب جائحة كورونا)."

وفسرت تصريحات بيكيه بأنه تلميح إلى استفادة ريال مدريد من القرارات التحكيمية، وقد زادت حالة الجدل بهذا الشأن عقب مباراة ريال مدريد أمام سوسييداد أمس الأحد، والتي شهدت أكثر من قرار تحكيمي مثير للجدل.

ويتعلق الأمر بحصول فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد على ضربة جزاء، وعدم احتساب هدف لريال سوسييداد بداعي التسلل، وكذلك ما تردد حول وجود لمسة يد ضم كريم بنزيمة لدى تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد.

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وقال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في تعليقه على القرارات التحكيمية ، :"الحكام لديهم مهمة صعبة للغاية. والآن يحظون بمساعدة نظام حكم الفيديو المساعد، وعلينا أن نحترم القرارات."

وأضاف زيدان :"حقيقة أننا نعتمد الآن على نتائجنا للفوز بالدوري، لا يغير شيئا على الإطلاق. فالموسم لن يحسم من خلال المرحلة المقبلة."

وكان سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، والذي سجل الهدف الأول للفريق من ضربة الجزاء أمس، قد خرج مصابا في الدقيقة 60 واحتاج للعلاج في ركبته اليسرى.

وقال زيدان بشأن راموس :"هو في حالة سيئة الآن ولكننا نأمل في أن تكون فقط ضربة في الساق. هي تؤلمه الآن لكن نأمل في ألا تكون الإصابة أكثر خطورة من ذلك."

ويأمل رريال مدريد في عودة راموس إلى المشاركة خلال مباراة الفريق أمام ريال مايوركا بعد غد الأربعاء.

ويرجح أن يدفع زيدان بالنجم إيدين هازارد في مباراة الأربعاء أيضا بعد أن أراحه في مباراة أمس أمام ريال سوسييداد.

وتفتتح منافسات المرحلة الحادية والثلاثين مساء اليوم الاثنين بلقاء ليجانيس مع غرناطة، وأشبيلية مع فياريال، وتشهد مساء الثلاثاء لقاء أتلتيكو مدريد مع ليفانتي وبلد الوليد مع خيتافي.

ويخوض أتلتيكو مدريد مباراته أمام ليفانتي منتشيا بالفوز الذي حققه على بلد الوليد 1 - 0 أمس الأول السبت، وانتزاع المركز الثالث من أشبيلية.

وتشهد المرحلة مساء الأربعاء أيضا لقاء ديبورتيفو ألافيس مع أوساسونا وريال سوسييداد مع سيلتا فيجو بينما تختتم مساء الخميس بلقاء إيبار مع بلنسية وريال بيتيس مع إسبانيول.