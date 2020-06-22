رياضة | نجم الأهلي يجري المسحة الطبية بعد غيابه عنها أمس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يجري المسحة الطبية بعد غيابه عنها أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الأولى صباح اليوم الاثنين بعدما تخلف عن إجرائها أمس الأحد مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالفريق الأحمر.

وتواجد إكرامي في مقر النادي الأهلي اليوم الاثنين، وقام بالخضوع لإجراء المسحة الطبية الأولى تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الأربعاء المقبل، وفقا لما حدده الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي بعد توقف دام لـ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.