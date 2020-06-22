رياضة | مرتضى منصور يهاجم نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يهاجم نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوماً على طارق السيد نجم الفريق الأبيض السابق بسبب تصريحات الأخير بمنعه من الظهور في فضائية النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية:"منذ فترة خرج طارق السيد بتصريح بشأن عدم ظهوره في قناة الزمالك أنه يقول فقط الصراحة وهو ما جعله بعيدًا عن القناة".

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وأضاف:"أطالب طارق السيد بالحضور والظهور في قناة الزمالك ليقول ما يريده بصراحة".

وتابع:"في الفترة الأخيرة بدأ أكثر من لاعب سابق يخرج بتصريحات غير مسئولة من أجل الفرقعة الإعلامية".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً:"طلبت من طارق السيد من قبل العمل مع الصربي ميتشو مدرب الفريق السابق لكنه لم يحضر ووقتها كان يجب أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون فتم الاتفاق مع آخرين".