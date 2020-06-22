رياضة | عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من نادي الزمالك وانسحابه في مواجهات النادي الأحمر بشكل متكرر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

تصريحات محمد سراج الدين بشأن الزمالك

ورد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أحد متابعية ساخرا من انسحاب الزمالك في مباريات الأهلي: "أجيال كلها تدعو للفخر".

وتابع عضو الأهلي: "أنا أول مباراة حضرتها كمشجع كانت جيل حسام وفيلكس مبارة 1996 الشهيرة (2-0)، وانسحبوا".

وأتم سراج الدين: "الماتش ده وآخر مبارة حضرتها كانت 2020 وانسحبوا أيضا، مش عارف إيه الحكاية دي يا سيادة اللواء لعل المانع خير".

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من جانبه ، تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

صفقة الأهلي السوبر في الميركاتو الصيفي

تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اقتراب مسئولي النادي الأهلي من حسم صفقة مهاجم سوبر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استغل زيارة المهندس فرج عامر رئيس سموحة، له في الساحل الشمالي منذ أيام قليلة، وطلب منه التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار الفضائية أن المهندس فرج عامر اشترط الحصول علي 30 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن مهاجمه حسام حسن للنادي الأهلي في الموسم المقبل.

وأوضح عمر ربيع ياسين أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرض مبلغ 15 مليون جنيه من أجل ضم حسام حسن مهاجم سموحة السكندري.

وأتم نجل ربيع ياسين نجم الأهلي:"المهندس فرج عامر أبدي موافقة مبدئية مشترطًا الحصول علي خدمات ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلي سموحة نهائيًا، وضم 2 لاعبين آخرين من الذين سيستغني عنهم الأهلي نهاية الموسم".