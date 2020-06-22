رياضة | حبس رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري بسبب التلاعب بالنتائج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري بسبب التلاعب بالنتائج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس قضاء الجزائر طلب الافراج عن فهد حلفاية رئيس نادي وفاق سطيف، ووكيل اللاعبين نسيم سعداوي، الموجودين رهن الحبس الاحتياطي لتورطهما في قضية تلاعب بنتائج مباريات في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم.

وأيد مجلس قضاء الجزائر حبس حلفاية احتياطياً إلى حين محاكمته.

وتفجرت القضية بعد تسريب صوتي مزعوم كشف عن محاولة للتلاعب في نتائج مباريات لصالح وفاق سطيف مما دفع وزارة الشباب والرياضة الجزائرية إلى رفع دعوى قضائية.

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ويواجه حلفاية اتهامات بأنه "طلب من وكيل لاعبين ترتيب نتائج مباريات لصالح فريقه، من أجل التتويج بلقب الدوري على حساب أندية أخرى".

ويتهم سعداوي "بالمساس بحرية الأشخاص والتشهير وتسجيل مكالمات بدون إذن السلطات".

وكان شباب بلوزداد يتصدر الدوري الجزائري برصيد 40 نقطة متقدماً بثلاث نقاط على وفاق سطيف ومولودية الجزائر قبل توقف المسابقة في مارس (آذار) بسبب جائحة فيروس كورونا.