رياضة | مانشستر سيتي يواجهة بيرنلي للبحث عن فوز جديد بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يواجهة بيرنلي للبحث عن فوز جديد بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مانشستر سيتي في تعزيز مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عاد الجولة الماضية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حينما يقابل «السيتي» فريق بيرنلي في الجولة الثلاثين من «البريميرليج» على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، في التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

ويدخل السيتي تحت قيادة الاسباني بيب جوارديولا، منتشيا بالفوز المستحق على آرسنال بثلاثية نظيفة، سجلها رحيم سترلينج في الدقيقة 47 وكيفين دي بروين في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وفيل فودين في الدقيقة 91.

Advertisements

أما بيرنلي فكانت أخر مباراة له قبل التوقف بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19» بحيث تعادل على أرضه مع توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-1 سجل أولا كريس وود في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل ديلي آلي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول، أما بيرنلي فيأتي في المركز العاشر بالترتيب برصيد 39 نقطة.

وبالعودة إلى أخر مباراة أقيمت بين الفريقين مانشستر سيتي وبيرنلي انتهت بفوز سيتي بنتيجة 4-1 خارج أرضه في الدور الأول من الموسم الحالي من «البريميرليج» تحديدًا يوم 3 ديسمبر 2019 وكانت في إطار الأسبوع الخامس عشر، وسجل أهداف حامل اللقب جابرييل خيسوس في الدقيقتين 24 و50 ورودريجو هيرنانديز في الدقيقة 68 ورياض محرز في الدقيقة 87، أما هدف بيرنلي الوحيد سجله روبي برادي في الدقيقة 89.