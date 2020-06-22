رياضة | نجم ريال مدريد يواصل التألق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يواصل التألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواصل تألق نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش مع فريقه منذ أن تعاقد معه النادي قادما من صفوف توتنهام هوتسبر.

حسب موقع النادي الرسمي، حقق الكرواتي مودريتش فوزه 150 في الدوري الإسباني كلاعب لريال مدريد، في المباراة ضد ريال سوسييداد.

وشارك مودريتش في الشوط الثاني بديلاً لمارسيلو خلال فوز "الملكي" على ريال سوسييداد 2-1، بعد اللعب في ريالي أرينا، يكون قد شارك في 225 مباراة بالمسابقة وسجل 15 هدفاً.

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وكانت موسما 2012-2013 و2013-2014 الأفضل بالنسبة للكرواتي على صعيد الانتصارات، حيث حقق الفوز في 24 مباراة في كليهما.

في الموسم الجاري، لعب 24 مباراة في "الليجا"، وفاز في 16 مباراة، كما سجل ثلاثة أهداف ضد ريال سوسييداد، غرناطة، وخيتافي.

وبصفته لاعب لريال مدريد، فاز مودريتش بعدد كبير من الألقاب، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الليجا (1)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).