رياضة | أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، عن موقف موكله بشأن تعاقد الأحمر مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب.

تصريحات نادر شوقي وكيل رمضان صبحي

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1":"تعاقد الأهلي مع لاعب المقاولون العرب طاهر محمد طاهر سيكون بالطبع إضافة".

Advertisements

وتابع وكيل صبحي:"موقف رمضان صبحي لم يتغير بشأن تواجده مع الأهلي إذا أراد النادي الأحمر التعاقد مع طاهر، لكن في النهاية مستقبل رمضان غير واضح".

وأكمل شوقي:"نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ينتظر مصير الدوري من أجل تحديد مستقبل رمضان صبحي، فالنادي الإنجليزي ليس لديه أي مشكلة حول تمديد إعارة رمضان حتى نهاية الموسم".

وعن دخول أحمد ياسر ريان في صفقة طاهر محمد طاهر أوضح نادر شوقي :"أحمد ياسر ريان لاعب قائم بذاته، واللاعب يريد أن يشارك بصورة مستمرة".

الجدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي طلبوا رسميا ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.